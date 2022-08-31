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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

"Северный поток" остановился на трое суток для профилактики

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Транспорт газа по газопроводу "Северный поток" остановился до 3 сентября для проведения профилактических работ, сообщается в данных газотранспортных операторов OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Согласно графику ремонта, он запланирован с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Причина остановки - "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая".

Как ранее сообщал "Газпром", остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегат Trent 60.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки", - ранее информировал "Газпром".

Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

"В соответствии с технической документацией компании Siemens, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха", - отмечалось в сообщении "Газпрома".

Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Выбытие мощностей "Северного потока" стало причиной роста цен на газ в Европе этим летом. Спотовые цены на газ поднимались выше $3500 за тысячу кубометров.

Северный поток Газпром
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