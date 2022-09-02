Песков сказал, что надежность "Северного потока" находится под угрозой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Надежность газопровода "Северного потока" под вопросом, резервов у него нет, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, возможны ли новые ремонтные работы на СП-1 после возобновления 3 сентября его функционирования.

Говоря о перспективах бесперебойной работы СП-1 и возможности его новых ремонтов, Песков отметил: "Технологических резервов нет, работает одна турбина, вот и думайте".

"Резервирование отсутствует - не по вине "Газпрома", поэтому надежность его работы под угрозой", - добавил представитель Кремля.

Ранее "Газпром" объявил, что 3 сентября "Северный поток" после трехдневного перерыва в прокачке газа, связанного с профилактическими мероприятиями, возобновляет свою работу.