"Газпром" уточнил, что в Канаде сейчас нет турбин "СП1" на техобслуживании

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время на территории Канады нет турбин "Северного потока", уточнили в "Газпроме".

"В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде", - сообщила российская компания.

Санкции Канады в отношении "Газпрома" задержали возврат в Россию одной из турбин "Портовой" с регулярного ремонта на заводе в Монреале. Тем временем подошел срок заводского ремонта других турбин СП1. Из-за нарушения графика ремонта газотурбинных двигателей и поломок турбин сейчас на газопроводе работает только один двигатель.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Канада намерена вернуть Германии остальные пять турбин для "Северного потока". "Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия", - сказала она канадскому телеканалу CBC.

Жоли также отметила, что по мнению Оттавы, Россия "должна как можно скорее пересмотреть свой отказ" забрать уже переданную Германии турбину Siemens для установки на газопроводе "Северный поток".

В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил телеканалу, что Берлин продолжит работать с Канадой, чтобы обеспечить возврат остальных пяти турбин.

Телеканал напомнил, что в июле правительство Канады дало разрешение на отправку шести турбин, которым предстоит пройти техническое обслуживание в Монреале, в Германию для последующей передачи их "Газпрому", но тогда только одна из турбин Siemens в итоге была отправлена в Германию.

Ранее "Газпром" заявил, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по "Северному потоку".