Алиханов заявил, что сухопутный транзит в Калининград могут полностью заменить 22 судна

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Потребности морского грузового транзита в Калининградскую область оцениваются примерно в 22 судна, однотипных действующему парому "Маршал Рокоссовский", сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе дискуссии в рамках Валдайского клуба.

"Вопрос о потребности судов для полного закрытия грузового транзита на сегодня не имеет ответа. Есть разные типы судов для разных грузов. Мы исходим из того, что если брать средний объем грузов за последние несколько лет, то нам нужно примерно 22 судна, которые имеют грузооборачиваемость 1 млн 100 тыс. тонн ежегодно. Это такой тип судна, как железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский". При этом нам надо будет иметь и какой-то запас", - сказал Алиханов.

По его словам, власти региона хотели бы, чтобы Минтранс и транспортные компании обеспечили линию таким количеством судов. Это позволило бы полностью перейти на работу через этот морской мост.

"Это также бы развязало нам руки для того, чтобы нашему государству принимать возможные ответные меры в отношении государств Прибалтики, которые так себя ведут в отношении Калининградской области", - добавил Алиханов.

"Посмотрите на карту. Без России экономики стран Прибалтики просто не существует. У нас рычаги очень серьезные, и пора им объяснить, что будет, если они не перестанут издеваться над миллионом с лишним человек, которые живут и работают в Калининградской области", - заключил губернатор.

По данным губернатора Калининградской области, к концу сентября на маршрутах морского грузового транзита будут работать до 12 судов.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогрузы "Холмогоры", "СТК-1004", "СТК-1019" и "СТК-1023".