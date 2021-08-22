Шесть домов сгорели в садовом товариществе в Башкирии из-за пала сухой травы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ландшафтный пожар на окраине башкирского города Салавата перекинулся на дома в садовом товариществе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

Сообщение о пожаре рядом с АО "Салаватстекло" поступило в 14:14 мск. Прибывшие пожарные обнаружили горение мусора и сухой травы на открытой территории ликвидированного садового общества.

"Пожар был локализован в 20:30 мск на площади 1 га. По предварительной информации пострадавших нет, пострадали три заброшенных дома и три жилых дома на садовых участках СНТ Мономер", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по сухой траве огонь распространялся с большой скоростью. Кроме того, тушение осложнялось "ветровой нагрузкой и невозможностью техники подъехать непосредственно к месту пожара" из-за заросших проездов. В настоящее время ведется дальнейшее тушение пожара.