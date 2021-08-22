Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Шесть домов сгорели в садовом товариществе в Башкирии из-за пала сухой травы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ландшафтный пожар на окраине башкирского города Салавата перекинулся на дома в садовом товариществе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

Сообщение о пожаре рядом с АО "Салаватстекло" поступило в 14:14 мск. Прибывшие пожарные обнаружили горение мусора и сухой травы на открытой территории ликвидированного садового общества.

"Пожар был локализован в 20:30 мск на площади 1 га. По предварительной информации пострадавших нет, пострадали три заброшенных дома и три жилых дома на садовых участках СНТ Мономер", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по сухой траве огонь распространялся с большой скоростью. Кроме того, тушение осложнялось "ветровой нагрузкой и невозможностью техники подъехать непосредственно к месту пожара" из-за заросших проездов. В настоящее время ведется дальнейшее тушение пожара.

Башкирия Салават

Новости

Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника

Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника

Россия и ЕС начали обсуждать углеродный налог

Что произошло за день: воскресенье, 22 августа

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что нельзя навязывать вакцинацию от COVID-19

Российские пенсионеры и военные получат разовые выплаты в 2021 году

Российские пенсионеры и военные получат разовые выплаты в 2021 году
Пандемия коронавируса

В России коронавирус выявили еще у 20 564 человек

В России коронавирус выявили еще у 20 564 человек

В России началась разработка нового самолета "судного дня"

Летные испытания первого построенного "с нуля" Ту-160М начнутся в 2022 году

Россия модернизирует три станции системы предупреждения о пусках ракет

Россия модернизирует три станции системы предупреждения о пусках ракет

"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb

"Роскосмос" сообщил о штатном пуске ракеты "Союз" со спутниками OneWeb
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');