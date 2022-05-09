Вице-премьер Абрамченко призвала ужесточить наказание за поджоги и пал травы

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что последние техногенные пожары на территории Южной Сибири унесли жизни 12 человек, и высказалась за ужесточение ответственности за поджоги, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера.

"Практически 100% случаев природных пожаров весной - по вине человека. Это сельхозпалы, поджоги, нарушение противопожарных правил и неосторожное обращение с огнём. Должна быть введена отрезвляющая ответственность, а не штраф в две тысячи рублей. Безалаберное отношение к противопожарным нормам и преступные отжоги сухой травы могут привести к гибели людей и огромному урону и инфраструктуре, и лесному фонду. Эту ситуацию нужно переломить и ввести жесткую ответственность", - сказала Абрамченко на совещании с Минприроды, МЧС РФ и властями регионов в связи с обострившейся ситуацией с пожарами в Южной Сибири.

По ее данным, в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Курганской областях и Красноярском крае в результате пожаров погибли 12 человек, 13 были госпитализированы. Абрамченко заявила, что власти должны оперативно оказать необходимую помощь родным и близким погибших, а также оказать помощь пострадавшим от распространения огня.

В свою очередь глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что одной из основных причин техногенных пожаров стали обрывы и нахлесты воздушных линий электропередач и замыкания на электроподстанциях.

"Главы регионов поднимают в связи с этим вопрос по оперативному отключению электропитания таких линий, так как столкнулись с проблемой, что эта процедура до конца не урегулирована", - отметил Козлов.

Также на совещании обсуждалась возможность обязать владельцев и пользователей земель сельскохозяйственного назначения участвовать в тушении пожаров на своих участках, добавили в пресс-службе Абрамченко.

Что касается лесных пожаров, то, как сообщила Абрамченко, в текущем году площадь, пройденная лесными пожарами, в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году (2022 год - около 260 тыс. га, 2021 год - около 390 тыс. га).

Регионами с наибольшей площадью пожаров в текущем году стали Амурская область (22,6% от общей площади), Приморский край (17,9%), Курганская область (14,6%), а также Хабаровский край (7,3%), Красноярский край (6,8%), Еврейская автономная область (6,1%) и Иркутская область (5,6%). На долю указанных регионов приходится 51,3% от количества и 80,9% от общей площади, пройденной огнём, на территории субъектов РФ, сообщает пресс-служба.