Субсидирование кредитов системообразующим предприятиям могут возобновить в точечном режиме

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ РФ прорабатывает возобновление меры поддержки системообразующих промышленных предприятий через субсидирование процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств в точечном режиме, сообщил первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Я сейчас, в частности, пытаюсь перезапустить 393-е постановление. Это льготное оборотное кредитование для системообразующих предприятий, которое замечательно сработало в прошлом году, вкинув триллион льготных кредитов в экономику, когда вообще ничего не кредитовалось", - сказал он, выступая во вторник на форуме "Российский промышленник".

Основными претендентами на эту меру поддержки, в случае ее перезапуска, будут прежде всего предприятия машиностроения, отметил чиновник.

"Мы это делаем очень "таргетно", в основном, для различных отраслей машиностроения, у которых просто возникают кассовые разрывы, которые с этим ростом "ключа" попали в "ножницы": они контрактовались на одних условиях, влетели в кассовый разрыв. Поэтому эта мера будет абсолютно таргетная", - сообщил первый замглавы Минпромторга.

Осьмаков при этом согласился с позицией представителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) относительно роста ключевой ставки, что "никаких субсидий не хватит, чтобы залить эту проблему".

"Все остальное (удорожание кредитного портфеля - ИФ), понятно, "полетит" в инфляцию, в итоговую цену и, видимо, демпфироваться будет таким образом", - заявил он.

Осьмаков сообщил, что доля привязанных к ключевой ставке кредитов в обрабатывающей промышленности в этом году увеличилась до 46% с 30%. "То есть стоимость портфеля удорожается. Пока просрочка не сильно растет, при том, что кредитный портфель чуть-ли не в разы растет у всех. То есть промышленность работает на износ в каком-то смысле, на финансовый износ тоже", - прокомментировал цифры первый замминистра.

Рост ключевой ставки, по его словам, может отразиться в долгосрочной перспективе и на реализации программ развития со стороны государства.

"Надо совершенно четко понимать, что сохранение такого уровня "ключа" и его повышение на горизонте под год оно просто приведет потихонечку к сворачиванию определенных программ новых. Пока мы балансируем, мы на следующий год забалансированы и с точки зрения антикризиса, и новых программ развития, у нас запускаются новые национальные проекты - беспилотники, станкостроение, появляются кластерные платформы. Все более-менее сбалансировано, хотя там есть какие-то дефициты, но дефициты такого уровня, которые закрываются по ходу исполнения бюджета. Но в долгосрочной перспективе поддержание такого уровня "ключа" приведет к замораживанию и сворачиванию программы на развитие", - рассказал Осьмаков.

Льготное кредитование системообразующих предприятий

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий промышленности и торговли для пополнения ими оборотных средств (393-е постановление правительства) была запущена весной 2022 года на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Программа позволяла системообразующим предприятиям промышленности и торговли в течение 2022 года получать льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под ставку до 11% годовых. Одна компания могла привлечь до 30 млрд рублей.

Осенью прошлого года кабмин решил не продлевать эту программу на 2023 год из-за значительного понижения ключевой ставки (сейчас ее уровень 7,5%), что делало условия льготных кредитов менее привлекательным.

Недавно представители некоторых отраслей промышленности выступили с предложением возобновить эту меру поддержки на фоне роста ключевой ставки. В частности, от лица автопрома такую просьбу в октябре озвучивал "АвтоВАЗ" на "круглом столе" о мерах поддержки госкорпораций и компаний с государственным участием в Совете Федерации.