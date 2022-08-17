Кабмин утвердил постановление о льготных кредитах малому и среднему бизнесу

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление о выделении льготных кредитов малым и средним предприятиям (МСП) на инвестиционные цели под 3-4,5% годовых при действующей ставке ЦБ, сообщила пресс-служба кабмина.

На перестройку производства средства будут выделяться со ставкой 4,5% годовых, на развитие – под 3%.

Срок действия льготной программы составит три года. Кредит можно будет взять на 10 лет.

Ранее, комментируя условия новой меры поддержки МСП, глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что льготный период по кредитам будет составлять 5 лет, а размер ставки будет зависеть от размера предприятия. "В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%", - говорил Решетников.

В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, указано в пресс-релизе правительства.

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.