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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Суд признал законным включение политика Кара-Мурзы в реестр физлиц-иноагентов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск к Минюсту оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, который оспаривал свой статус физического лица - иностранного агента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В удовлетворении исковых требований отказано", - сказали в пресс-службе.

Минюст 22 апреля внес Кара-Мурзу в реестр физлиц-иноагентов. В тот же день политик был арестован по уголовному делу о распространении фейках об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). С тех пор он находится под стражей.

Как говорил адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, претензии к его подзащитному связаны с его выступлением в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года. Политик себя виновным не признает и считает дело политически мотивированным.

В конце июля Следственный комитет возбудил в отношении Кара-Мурзы новое уголовное дело - об осуществлении деятельности нежелательной организации (ч. 1 статьи 284.1 УК).

Владимир Кара-Мурза Замоскворецкий суд СКР Вадим Прохоров Минюст
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