Что случилось этой ночью: суббота, 3 сентября

Признание Андрея Макаревича иноагентом, перевод ЗАЭС на питание собственных нужд, запрос Белым домом $11,7 млрд для Украины у Конгресса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст РФ признал иноагентом Андрея Макаревича. Министерство также включило в реестр физических лиц-иноагентов украинского журналиста Дмитрия Гордона, его российскую коллегу Катерину Гордееву, соратника Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова и сына основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина Бориса Зимина.

- Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на питание собственных нужд. Это произошло из-за того, что Днепровская ЛЭП была повреждена в результате обстрелов со стороны украинских войск.

- Белый дом попросил Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины. Предполагается, что эти средства пойдут на оборудование для Киева, прочую помощь в сфере его обороны и разведки, а также на поддержку украинского правительства, отмечает агентство Bloomberg.

- Двое инспекторов МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. По словам главы организации Рафаэля Гросси, на это согласились обе стороны - Россия и Украина. Он также заявил, что во время осмотра ЗАЭС ему показали абсолютно все, что его интересовало.

- Власти Энергодара сообщили о сбитом в районе ЗАЭС украинском дроне с боезарядом. Российские военнослужащие подбили беспилотник ВСУ за несколько сотен метров от станции. Снаряд не сдетонировал.