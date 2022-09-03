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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:09

Бомбардировщики Ту-95МС выполнили девятичасовой полет для проверки ПВО на востоке России

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели полеты в качестве контрольных целей для проверки противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты как контрольные цели для проверки системы противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022", - заявили в Минобороны России.

Там отметили, что в ходе учения подразделения ПВО округа отработали действия по отражению групповых и одиночных ракетных и авиационных ударов противника.

"Вылет самолетов Ту-95МС осуществлялся с аэродрома базирования. Полет составил более 9 часов, в ходе которого самолеты шли на минимальных интервалах и дистанциях на высоте более 8,5 км и скорости 750 км/ч", - сказали в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что по завершении полетов Ту-95МС вернулись в пункт дислокации.

СКШУ "Восток-2022" продлится до 7 сентября. Учение проходит на семи полигонах ВВО - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ "Восток-2022" задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Минобороны РФ Восток-2022
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