В Японском море для учений встретились боевые корабли РФ и КНР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая, участвующие в учениях "Восток-2022", поприветствовали друг друга в Японском море и приступили к отработке практических задач, сообщает в пятницу российское министерство обороны.

"В северной части Японского моря состоялась встреча отрядов боевых кораблей Военно-Морской флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Восток-2022", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что экипажи кораблей обменялись приветствиями "в соответствии с военно-морским церемониалом".

Затем стороны "уточнили план совместных действий", "сформировали походный ордер" и приступили к выполнению поставленных в рамках учений задач. Речь идет среди прочего об обороне морских коммуникаций и районов экономической деятельности на море и содействии сухопутным войскам на Приморском направлении, добавили в российском военном ведомстве.

"ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в составе которого корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", а также суда вспомогательного флота. От ВМС НОАК в учении задействован эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно комплексного снабжения "Дун Пинху", - сообщили там.

СКШУ "Восток-2022" проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Учебно-боевые задачи отрабатываются на семи полигонах Восточного военного округа (ВВО) - "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Как заявили в министерстве обороны РФ, в ходе учений совместные действия с войсками (силами - ИФ) ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров. В том числе - Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ "Восток-2022" будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, уточнили в Минобороны России.