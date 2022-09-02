Путин 6 сентября посетит учения "Восток-2022" во Владивостоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин начнет свою поездку на Дальний Восток с посещения Камчатки 4 сентября, а 6 сентября посетит активную фазу учений "Восток-2022" во Владивостоке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент сначала отправится на Камчатку. В воскресенье он туда вылетит. На Камчатке будет целый рабочий день", - сказал Песков на брифинге.

По его данным, в планах президента встреча с участниками всероссийского экологического молодежного форума "Экосистема. Заповедный край" и посещение Соколиного центра "Камчатка", а затем проведение совещания по вопросам социально-экономического развития края и встреча с губернатором края Владимиром Солодовым.

"Шестого он уже будет работать во Владивостоке. Там начинаются стратегические командно-штабные учения вооруженных сил "Восток-2022", - продолжил Песков. - Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября".

В начале августа он говорил, что Путин традиционно примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Форум начнется 5 сентября.