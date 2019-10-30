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Первую группу японских туристов доставили на судне на Южные Курилы

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Первая группа японских туристов утром в среду прибыла на теплоходе "Этопирика" из порта Немуро о. Хоккайдо (самый северный остров Японии - ИФ) на о. Кунашир в порт Южно-Курильск (Южные Курилы Сахалинской области), сообщили "Интерфаксу" в сахалинской туристической компании "Битомо".

"Прибыла первая группа туристов из Японии 44 человека, в их числе - правительственные чиновники. Сейчас группа проходит таможенные формальности", - рассказал собеседник агентства.

Два дня туристы проведут на Кунашире, следующие два дня - на соседнем о. Итуруп, 3 ноября вернутся в Японию. За эти дни гости посетят православные храмы и местные музеи, на о. Итуруп - горячие источники и знаменитые белые скалы.

Ростуризм в августе заявил, что после проведения осенью этого года пилотной поездки первой японской туристической группы в 2020 году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курильские острова Сахалинской области.

Как сообщила на этой неделе пресс-служба областного правительства, Сахалинская область летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии.

Курильские острова Япония

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