Путин не взялся судить о справедливости срока для осужденного на 22 года Сафронова

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не стал оценивать справедливость срока осужденного журналиста Ивана Сафронова, который получил 22 года колонии строгого режима за госизмену.

"Это журналист, получил такой срок - деталей не знаю, он был не только журналистом, но и советником руководителя "Роскосмоса" и зарабатывал не только журналистской деятельностью, а тем, что собирал соответствующие материалы и передавал их в распоряжение одной из западных разведок. Контрразведка работала за ним в течение нескольких лет, сидела на каналах его связи (...)", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

"Насколько оно (судебное решение - ИФ) справедливо с точки зрения срока, который он получил за содеянное, - я не берусь судить. Здесь вот (в зале - ИФ) есть генеральный прокурор, если он считает, что это избыточное и слишком суровое наказание, прокурор всегда может опротестовать и адвокаты осужденного всегда могут подать соответствующие документы в вышестоящую судебную инстанцию", - заключил Путин.

В понедельник Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в двух эпизодах госизмены. Поскольку материалы дела Сафронова засекречены и процесс проходил в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Адвокаты журналиста уже обжаловали приговор.