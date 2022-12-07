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Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года колонии строгого режима за государственную измену, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Московского городского суда от 5 сентября 2022 года оставить без изменений", - говорится в решении апелляционной коллегии, оглашенном в среду.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сафронова, просившей отменить приговор журналисту и вынести новый, оправдательный.

После решения апелляционного суда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению: в ближайшее время Сафронов может быть этапирован к месту отбывания наказания.

Процесс в апелляционной инстанции, как и в первой, прошел в закрытом режиме, поскольку материалы дела Сафронова засекречены.

Адвокат Сафронова - Даниил Никифоров заявил, что защита журналиста подаст кассационную жалобу на вынесенные по делу судебные решения.

Мосгорсуд приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. руб., признав его виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК РФ).

Дело Сафронова

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, следствием установлены и документально подтверждены факты длительного - с 2015 по 2019 год - "выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".

По данным следствия, собранные сведения Сафронов "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".

Как установило следствие, Сафронов совершал госизмену на возмездной основе, а также с использованием методов шифрования.

В свою очередь, по данным защиты, согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, заявляла защита, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признал вину и настаивал, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Сафронов был арестован летом 2020 года. На момент задержания он состоял в должности советника главы "Роскосмоса". До работы в госкорпорации он был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", где специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело. Вместе с тем, по данным защиты Сафронова, Воронин изначально признал вину, однако в суде, на допросе по делу журналиста, заявил, что оговорил последнего.

Хроника 07 июля 2020 года – 07 декабря 2022 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов
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