Суд продлил принудительное лечение якутского шамана Габышева

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Уссурийский районный суд Приморского края продлил лечение якутского шамана Александра Габышева, сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Судья Дмитрий Бабушкин продлил лечение якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске", - написал Прянишников в понедельник в своем телеграм-канале.

Защитник сообщил "Интерфаксу", что в постановлениях судов сроки о продлении лечения не устанавливаются. "По закону освидетельствование, а, соответственно, и суд о продлении - раз в полгода", - уточнил он.

"12 июля врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы пришла к выводу о целесообразности перевода Александра в стационар общего типа и обратилась в суд с соответствующим представлением. А уже 27 июля комиссия той же больницы, но уже в ином составе, внезапно пришла к выводу об ухудшении состояния Александра и о необходимости оставить его в стационаре специализированного типа", - рассказал Прянишников.

Он добавил, что о появившемся новом заключении ни защитники, ни сам Александр Габышев не знали.

Как сообщалось, в марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля того же года.

Потом Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен был начаться в марте 2021 года. В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении Габышева на принудительное лечение.

Ранее Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске.

Девятый кассационный суд общей юрисдикции (Владивосток) оставил в силе постановление о принудительном лечении шамана. Защитники заявили, что планируют обратиться в Верховный суд России. Прянишников ранее сообщал, что жалоб на содержание в больнице в Уссурийске у Габышева нет.