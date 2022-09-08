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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

Глава Крыма счел логичным присоединение к РФ новых регионов без голосований

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Присоединение к России новых территорий без голосований местных жителей было бы логичным в нынешней ситуации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

В противном случае он считает, что голосование лучше провести как можно быстрее. Аксенов заверил, что Крым готов оказывать любую помощь в данном вопросе - моральную, методическую, материальную.

"Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится", - считает глава Крыма.

7 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что считает правильным провести голосование о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях в День народного единства, 4 ноября.

Сергей Аксенов Крым
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