Турчак предложил провести референдум о присоединении к РФ в Донбассе 4 ноября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает, что голосование о присоединении к России правильно было бы провести в Донбассе и на освобожденных территориях в День народного единства 4 ноября.

Слова Турчака цитирует в среду пресс-служба партии.

Он заявил, что "День народного единства - это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий".

Результаты социсследований, по словам Турчака, говорят о готовности жителей Донбасса и освобожденных территорий принять участие в голосовании и стать частью России. Он выразил уверенность, что голосование состоится уже в этом году.