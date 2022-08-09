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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет очно

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Голосование на референдуме о воссоединении с Россией на подконтрольной РФ части Запорожской области планируется провести в очной форме на участках и на дому; рассматривается вариант электронного голосования, но есть угрозы хакерских атак, сообщил глава временной военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы будем проводить в обязательном порядке голосование на дому, голосование на участках. И рассматривается вопрос об электронном голосовании. Но он не очень актуален, потому что мы понимаем, что сегодня достаточно просто хакерской атакой сорвать достаточно важный для нас процесс. Поэтому голосование в электронном виде - не 100%, но рассматривается такой вариант", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

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Он уточнил, что в ближайшее время избирательная комиссия должна определиться с датой проведения референдума и с формой бюллетеня.

Накануне Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении подконтрольной РФ части Запорожской области с Россией.

Ранее власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав РФ. Как сообщалось, они могут пройти в первой половине сентября.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Запорожская область
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