Песков завил, что будущее Донбасса будет зависеть от волеизъявления его жителей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территорий Донбасса к России зависит от волеизъявления местных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака о том, что референдум о присоединении к России правильно было бы провести 4 ноября (День народного единства), а также высказывание главы Крыма Сергея Аксенова, что эти территории должны быть присоединены к России вообще без голосования, так как его итоги не будут признаны на Западе.

"Мы продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этих территориях", - отреагировал представитель Кремля.