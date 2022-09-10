Лидерство по явке на выборах губернаторов сохранили Тамбовская и Саратовская области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей в 11 субъектах России в рамках выборов высших должностных лиц составила в настоящее время от 13% до 44%, наиболее высокая явка сохраняется в Тамбовской и Саратовской областях, наиболее низкая отмечается в Ярославской области, сообщили в Центризбиркоме России.

"Явка избирателей по состоянию на 20:00 (мск) 10 сентября - высшие должностные лица - Карелия - 16,83%; Удмуртия - 23,87%; Владимирская область - 18,56%; Калининградская область - 23,49%; Кировская область - 16,20%; Новгородская область - 19,24%; Рязанская область - 30,43%; Саратовская область - 38,02%; Тамбовская область - 44,39%; Томская область - 13,25%; Ярославская область - 13,13%", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ЦИК РФ в субботу.

В минувшую пятницу глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что 9 сентября началось трехдневное голосование в 26 из 82 регионов страны. По ее словам, еще в девяти регионах РФ будет вариативность в формате голосования в зависимости от разного уровня выборов. 9 сентября избирательные комиссии в 35 субъектах России уже открыли свои участки.

По словам Памфиловой, в текущую субботу к ним присоединились еще 15 регионов. "Так что уже в 50 регионах проходит голосование на разных уровнях выборов", - отметила председатель комиссии.

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний. Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.