Второй день голосования по выборам различного уровня стартует в регионах России

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России в текущую субботу продолжатся выборы различного уровня в регионах, которые приняли решение голосовать в течение трех дней, также голосование начинается в тех субъектах, которые будут голосовать два дня.

Как сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, в минувшую пятницу, 9 сентября, началось трехдневное голосование в 26 из 82 регионов страны. По ее словам, еще в девяти регионах РФ будет вариативность в формате голосования в зависимости от разного уровня выборов. 9 сентября избирательные комиссии в 35 субъектах России уже открыли свои участки.

В субботу голосование по выборам высших должностных лиц и депутатов заксобраний стартует в Северной Осетии-Алании, Кировской и Томской областях. Также в Кировской области начинается голосование по выборам в столице региона.

По итогам первого дня голосования в минувшую пятницу в Центризбиркоме России озвучили явку избирателей в ряде регионов страны. Явка избирателей в девяти субъектах России по состоянию на 21:00 по московскому времени 9 сентября в рамках выборов высших должностных лиц составила от 6,9% до 26%; самая высокая явка фиксируется в Тамбовской области (26,21%). В Саратовской области - 20,93%, в Рязанской области - 17,75%, в Удмуртии - 13,88%, в Калининградской области - 12,46%, в Новгородская область - 11,43%, во Владимирской области - 11,21%, в Карелия - 9,58%, в Ярославской области - 6,87%.

По данным ЦИК РФ, явка избирателей на это же время в пяти субъектах России в рамках выборов депутатов законодательных собраний составляет от 13% до 21,8%. Самая высокая явка на этот момент зафиксирована в Пензенской области.

Кроме того, явка избирателей в рамках выборов депутатов столиц субъектов в шести городах составляет от 4% до 28%. Наиболее высокая явка фиксируется в Черкесске - 28,34%, наиболее низкая - в Барнауле (4,06%).

Выборы различного уровня проходят с 9 по 11 сентября в 82 регионах России, в них будут участвовать более 44 млн избирателей. Будет проведено более 4,7 тыс. региональных и местных избирательных кампаний. Пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня. Предполагается заместить более 31,2 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Избирательным комиссиям субъектов России было предоставлено право определить формат голосования. Выборы губернаторов и депутатов заксобраний в 12 регионах РФ пройдут в течение трех дней (с 9 по 11 сентября); двухдневное голосование (с 10 по 11 сентября) пройдет в трёх субъектах и ещё в трёх - однодневное (11 сентября). Выборы в столицах регионов в течение трех дней будут проходить в шести субъектах, в течение двух - только в Кировской области и в течение одного дня - в пяти регионах России.