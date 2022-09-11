Памфилова предложила проработать возможность голосования находящихся в СИЗО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила проработать на законодательном уровне вопрос о допуске граждан, содержащихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, к голосованию по месту нахождения.

"В рамках нынешнего закона действительно это проблема не решаема", - сказала Памфилова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Во время посещения Памфиловой Общественного штаба по наблюдению за выборами к ней обратилась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая отметила, что в аппарат уполномоченного как по столице, так и по другим регионам поступают обращения от находящихся в следственных изоляторах граждан, которые не могут проголосовать на выборах, так как "все они сидят не по месту своего жительства".

"Мне кажется, все-таки, для будущих выборов надо очень внимательно подумать, как решить эту проблему (...) У меня пожелание к следующим выборам - проработать в законодательном плане, тем более форма электронного голосования может создать такой продукт, который даст возможность в следственном изоляторе осуществить конституционное право граждан", - сказала Потяева, обращаясь к главе ЦИК РФ.