Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Памфилова предложила проработать возможность голосования находящихся в СИЗО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила проработать на законодательном уровне вопрос о допуске граждан, содержащихся в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, к голосованию по месту нахождения.

"В рамках нынешнего закона действительно это проблема не решаема", - сказала Памфилова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Во время посещения Памфиловой Общественного штаба по наблюдению за выборами к ней обратилась уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая отметила, что в аппарат уполномоченного как по столице, так и по другим регионам поступают обращения от находящихся в следственных изоляторах граждан, которые не могут проголосовать на выборах, так как "все они сидят не по месту своего жительства".

"Мне кажется, все-таки, для будущих выборов надо очень внимательно подумать, как решить эту проблему (...) У меня пожелание к следующим выборам - проработать в законодательном плане, тем более форма электронного голосования может создать такой продукт, который даст возможность в следственном изоляторе осуществить конституционное право граждан", - сказала Потяева, обращаясь к главе ЦИК РФ.

ЦИК Центризбирком Элла Памфилова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу

Депутаты единогласно переизбрали Кумпилова главой Адыгеи на второй срок

Глава СПЧ сообщил, что серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано

В России разработали первую вакцину от ротавируса

В России разработали первую вакцину от ротавируса
Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирусом заболели более 52,8 тыс. человек

Памфилова дала рекомендации региональным избиркомам по подведению итогов выборов

Памфилова дала рекомендации региональным избиркомам по подведению итогов выборов

Кабмин РФ одобрил проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 сентября

Пожар в ТЦ в Уфе спустя 1,5 суток полностью потушили

Что произошло за день: суббота, 10 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });