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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Врио губернатора Александр Соколов выиграл выборы в Кировской области

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Кировской области единоросс Александр Соколов набрал 71,85% голосов на выборах главы региона, сообщил Центризбирком России после обработки 100% протоколов.

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Депутаты кировского Заксобрания Сергей Мамаев (КПРФ) и Владимир Понарьев (ЛДПР) получили 13,42% и 6,13% голосов соответственно. Коммерческий директор ООО "Резерв" Федор Лугинин ("Родина") набрал 4,69% голосов, выдвиженец от "Коммунистом России", депутат Тульской облдумы Юрий Моисеев - 1,55% голосов.

В облизбиркоме "Интерфаксу" сообщили, что, по последним данным, явка избирателей составила 34,04%. "Подсчет продолжается", - уточнил собеседник агентства.

Голосование на выборах в регионе проходило 10 и 11 сентября.

На прошлых выборах в сентябре 2017 года победил врио главы региона Игорь Васильев ("Единая Россия"), набравший 64,03% голосов. Он ушел в отставку в мае 2022 года, и президент Владимир Путин назначил Соколова врио губернатора.

Соколов до этого с 2017 года занимал должности в управлении администрации президента по внутренней политике, а также был референтом управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

Кировская область Александр Соколов Центризбирком Игорь Васильев
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