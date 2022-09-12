Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Между Россией и странами ЕС перестал действовать упрощенный визовый режим

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, в результате для россиян изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз.

Так, сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях - до 45 дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей в возрасте 6-12 лет - с 35 до 40 евро.

Кроме того, вырастет число необходимых для подачи в визовый центр или консульство документов. Консульства шенгенских стран могут запрашивать у заявителей дополнительные документы, в том числе не входящие в стандартный список для заявления на визу.

Еврокомиссия призвала страны проводить тщательную проверку заявок от граждан России и выдавать им шенген под однократные кратковременные поездки. "Если гражданин рассматривается как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов, то в этом случае в визе следует отказать на основании индивидуальной оценки. Также страны должны отказать в визе заявителю, если сомневаются, что он покинет ЕС по истечении срока действия визы", - поясняет Еврокомиссия.

В РоссииВ Кремле пообещали тщательно выверенный ответ РФ на визовые ограничения ЕСЧитать подробнее

Уже выданные визы продолжают действовать, но если у стран-членов есть опасения по поводу угрозы безопасности любой из них, то Еврокомиссия рекомендует аннулировать шенген.

Также страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство. В частности, если одно из государств-членов "будет против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке".

Евросоюз останется открытым для заявителей, путешествующих с жизненно важными целями. Так, приоритет при выдаче виз будет у членов семей граждан Евросоюза, журналистов, диссидентов, представителей гражданского общества, студентов и научных сотрудников. Туристов будут записывать в последнюю очередь, их документам будет присвоен статус "низкий приоритет".

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с июня 2007 года. 31 августа 2022 года страны Евросоюза на неформальной встрече в Праге приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с РФ.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

ЦИК РФ планирует подвести окончательные итоги выборов в четверг

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Мишустин оценил потребность АПК в финансировании в 900 млрд рублей в год

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство РФ согласовало механизм экономии ресурса газовых турбин

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });