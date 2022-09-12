Между Россией и странами ЕС перестал действовать упрощенный визовый режим

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, в результате для россиян изменятся условия и сроки оформления шенгенских виз.

Так, сроки рассмотрения документов и выдачи виз теперь составят не менее 15 дней, в некоторых случаях - до 45 дней. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро. Для детей в возрасте 6-12 лет - с 35 до 40 евро.

Кроме того, вырастет число необходимых для подачи в визовый центр или консульство документов. Консульства шенгенских стран могут запрашивать у заявителей дополнительные документы, в том числе не входящие в стандартный список для заявления на визу.

Еврокомиссия призвала страны проводить тщательную проверку заявок от граждан России и выдавать им шенген под однократные кратковременные поездки. "Если гражданин рассматривается как угроза общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям любого из государств-членов, то в этом случае в визе следует отказать на основании индивидуальной оценки. Также страны должны отказать в визе заявителю, если сомневаются, что он покинет ЕС по истечении срока действия визы", - поясняет Еврокомиссия.

Уже выданные визы продолжают действовать, но если у стран-членов есть опасения по поводу угрозы безопасности любой из них, то Еврокомиссия рекомендует аннулировать шенген.

Также страны ЕС смогут по своему желанию выдавать визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство. В частности, если одно из государств-членов "будет против выдачи шенгенской визы гражданину России в индивидуальном порядке".

Евросоюз останется открытым для заявителей, путешествующих с жизненно важными целями. Так, приоритет при выдаче виз будет у членов семей граждан Евросоюза, журналистов, диссидентов, представителей гражданского общества, студентов и научных сотрудников. Туристов будут записывать в последнюю очередь, их документам будет присвоен статус "низкий приоритет".

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией действовало с июня 2007 года. 31 августа 2022 года страны Евросоюза на неформальной встрече в Праге приняли решение о заморозке соглашения об упрощении визового режима с РФ.