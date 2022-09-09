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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу одобрил полную приостановку соглашения Евросоюза с Россией об упрощенном визовом режиме: для россиян повышается визовый сбор и увеличивается длительность оформления визы.

"Сегодня Совет утвердил решение полностью приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Следовательно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Приостановка соглашения приведет к повышению визового сбора с 35 евро до 80 евро для граждан РФ, необходимости предоставления для оформления визы дополнительных документов, к увеличению сроков оформления визы (этот срок в отдельных случаях может быть увеличен максимум до 45 дней), а также соблюдению более строгих правил выдачи многократных виз.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что после утверждения решение вступит в силу на второй день после публикации в "Официальном журнале" ЕС. В ЕК отметили, что российскую сторону за 48 часов предупредят о вступлении в силу этого решения.

Ранее в ЕС обсуждалась возможность введения полного запрета на выдачу виз россиянам, однако затем в Евросоюзе отказались от этой идеи.

ЕС
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