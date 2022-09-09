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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

В Кремле пообещали тщательно выверенный ответ РФ на визовые ограничения ЕС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ответ России на визовые ограничения со стороны Европы будет тщательно выверенным и соответствующим интересам нашей страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем делать то, что соответствует нашим интересам. Нашим интересам будут соответствовать контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер", - сказал Песков журналистам в пятницу.

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"Разумеется, на незаконное преступное рейдерское отношение к нашему бизнесу какие-то ответные шаги будут. Опять же все это будет разумно, будет тщательно выверено. Мы заинтересованы в тех, кто будет инвестировать в нашу страну", - добавил он.

Песков заметил, что Россия также заинтересована в привлечении иностранных туристов, в том числе из недружественных стран.

"Почему бы и нет? В конце концов люди должны видеть нашу страну. Они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, - это ложь. Объяснить им это можно, только пригласив их сюда", - объяснил представитель Кремля.

По его словам, "если речь идет о совершенно неадекватном поведении в отношении наших дипломатов, в отношении участников тех или иных международных мероприятий, то там будут более зеркальный характер носить наши ответы в соответствии с принципом взаимности, который является краеугольным камнем дипломатических отношений".

Песков добавил, что Эстония, которая приняла решение запретить въезд в страну для россиян, заняла "абсолютно крайнюю позицию". Ответ на такие действия, заметил он, "будет рассматриваться". "Здесь главный принцип - то, что не будет вредить нашим интересам", - подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября вводят ограничения на въезд граждан России, имеющих визы стран Евросоюза.

Дмитрий Песков ЕС
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