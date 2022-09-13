В РФ возбудят дело из-за задержания ВСУ учителей в Харьковской области

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские следователи разберутся в обстоятельствах задержания украинскими военными учителей в Харьковской области, преподававших в школах по российским программам обучения, сообщается во вторник в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Председатель Следственного комитета РФ А.И.Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе".

"Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следователи СКР "расследуют обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка".

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на вице-премьера страны Ирину Верещук о задержании учителей из России, которых якобы планируют привлечь к ответственности по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Со своей стороны в военно-гражданской администрации региона "Интерфаксу" сообщили, что российские учителя не работали на подконтрольной РФ части Харьковской области, а о судьбе сотрудничавших с РФ местных педагогов пока неизвестно.