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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Предварительная оценка ущерба от непогоды в Приморье превысила 3 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, ущерб от тайфуна "Хиннамнор" в Приморье превышает 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба МЧС.

Из-за ухудшающейся обстановки в регионе глава министерства Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с участием губернатора края Олега Кожемяко. Правкомиссия ввела в регионе ЧС федерального характера, как ранее просил Кожемяко.

"В ближайшее время мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в крае будут профинансированы из резервного фонда правительства Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

В Приморье в шести населенных пунктах остаются подтоплены 63 частных дома и 180 приусадебных участков, дорожное сообщение нарушено с 11 населенными пунктами. Эвакуированы 113 человек. К ликвидации последствий паводка привлечены более 750 человек и 299 единиц техники.

Приморье МЧС Хиннамнор Олег Кожемяко Александр Куренков
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