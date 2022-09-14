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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Арест в России замкомандира батальона "Айдар" Мурыги продлен до 10 октября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд продлил до 10 октября арест заместителю командира украинского батальона "Айдар" (признан в России экстремистским и запрещен) Денису Мурыге, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Он находится под стражей с 19 мая. Сообщалось, что его задержали при попытке пересечь российскую границу в Ростовской области, источник "Интерфакса" уточнял, что это произшло при фильтрации. Арест ему продлевают во второй раз.

Ему вменяют ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования).

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, он имеет гражданство России и Украины.

Айдар Украина Денис Мурыга Ростовская область Ленинский суд
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