Ростовский суд продлил до 16 сентября арест заместителю командира "Айдара"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд продлил до 16 сентября арест заместителю командира украинского батальона "Айдар" Денису Мурыге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Мурыга был задержан в середине мая. По сведениям источника "Интерфакса", его задержали при попытке пересечь границу с Россией в Ростовской области. Ему вменили участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч.2 ст. 208 УК) и арестовали сначала до 16 июля. Росфинмониторинг внес его в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, У Мурыги есть гражданство и России, и Украины.