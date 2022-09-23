Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

МИД РФ предостерег США от вмешательства в СВО на Украине

МИД РФ предостерег США от вмешательства в СВО на Украине
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предостерегает США от вмешательства в конфликт на Украине, способного привести к прямому военному столкновению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", - сказал Рябков в пятницу на конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

В РоссииЛавров заявил о балансировании США на грани превращения в сторону конфликта на УкраинеЧитать подробнее

"В то же время предупреждаем о рисках западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией", - заявил высокопоставленный дипломат.

Он также сказал, что открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в интересах России. "Надеюсь, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине", - добавил Рябков.

В то же время он заявил, что Америка "недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение", применяет ядерный шантаж, понижает ядерный порог, что создает дополнительную угрозу безопасности РФ.

"Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны", - заявил Рябков.

"Чем решительнее мы действуем на Украине, тем несостоятельнее становятся американские претензии на сохранение своей гегемонии и прежнего однополярного мира, - сказал замглавы МИД. - Тем быстрее США будут вынуждены признать законные, жизненные интересы России".

Хроника 24 февраля – 23 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Рябков МИД РФ США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы на Шри-Ланку

"Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы на Шри-Ланку

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными внесены в Думу

Поправки о сохранении рабочих мест за мобилизованными внесены в Думу

Песков уверен, что в РФ обсудят запрет на вывоз промтоваров из Белоруссии

Песков уверен, что в РФ обсудят запрет на вывоз промтоваров из Белоруссии
Военная операция на Украине

Кремль будет считать атаками на Россию попытки Киева вернуть Донбасс после его вступления в РФ

Военная операция на Украине

Мобилизация в финсекторе не коснется достаточно широкого круга сотрудников

Военная операция на Украине

Минцифры перечислило айтишников, имеющих право на отсрочку от мобилизации

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Военная операция на Украине

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ

МИД Казахстана прокомментировал рост миграции из России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });