МИД РФ предостерег США от вмешательства в СВО на Украине

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия никому не угрожает ядерным оружием, но предостерегает США от вмешательства в конфликт на Украине, способного привести к прямому военному столкновению, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы никому ядерным оружием не угрожаем, критерии его применения описаны в военной доктрине и конкретизированы в основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", - сказал Рябков в пятницу на конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.

"В то же время предупреждаем о рисках западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией", - заявил высокопоставленный дипломат.

Он также сказал, что открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в интересах России. "Надеюсь, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине", - добавил Рябков.

В то же время он заявил, что Америка "недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение", применяет ядерный шантаж, понижает ядерный порог, что создает дополнительную угрозу безопасности РФ.

"Ни для кого не секрет, что российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны", - заявил Рябков.

"Чем решительнее мы действуем на Украине, тем несостоятельнее становятся американские претензии на сохранение своей гегемонии и прежнего однополярного мира, - сказал замглавы МИД. - Тем быстрее США будут вынуждены признать законные, жизненные интересы России".