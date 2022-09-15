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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Путин назвал поддержку русского языка в Киргизии основой для развития отношений

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на встрече на полях ШОС в Самарканде поблагодарил президента Киргизии Садыра Жапарова за поддержку русского языка в этой стране.

"В республике действуют девять общеобразовательных школ с обучением на русском языке, в киргизских школах преподают учителя из России, что в наше время очень важно. Мы хотим вас поблагодарить за поддержку в стране русского языка, это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям", - заявил Путин.

Он напомнил, что в межрегиональном сотрудничестве двух стран участвуют 70 регионов России, и обратил внимание на проведение Дней культуры России в Бишкеке и других совместных мероприятий.

"Все это очень хорошие заделы для того, чтобы создать условия для будущего позитивного развития наших отношений", - считает Путин.

Он заявил, что хотел бы поговорить с Жапаровым на темы, "представляющие взаимный интерес". "У нас таких взаимных интересов много. Мы - страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных, региональных организациях", - отметил Путин.

Владимир Путин Киргизия Садыр Жапаров Самарканд
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