Эстония переведет русские школы на обучение на эстонском языке к 2030 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии утвердило поправки в закон об основной школе и гимназии, а также план действий по переходу образования на эстонский язык к 2030 году, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Одобренный законопроект предусматривает создание основы и условий для перехода к обучению на эстонском языке.

Предполагается, что переход начнется в 2024/2025 учебном году в дошкольных учреждениях и в первых и четвертых классах начальных школ, завершиться он должен в 2030 году. До 2029/2030 учебного года доля преподавания на эстонском языке должна составлять не менее 60% учебной программы, доля другого языка до 40%.

Законопроект разрешит использовать при обучении другой язык в дополнение к эстонскому или вместо эстонского для определенных целевых групп, например, для учащихся, находящихся в процессе преодоления трудностей или учащихся с особыми потребностями.

В этот же день правительство утвердило подробный план перехода на обучение на эстонский язык, в котором прописаны необходимые мероприятия, сроки и ресурсы до 2030 года. В частности, в план входят меры по обеспечению школ компетентными учителями и руководителям, а также повышения их мотивации. С сентября 2023 года для всех учителей, преподающих на эстонском языке, на преимущественно русскоговорящем северо-востоке республики будет введен коэффициент 1,5 от базовой зарплаты, а для учителей начальной школы - 1,3. Для учителей, которые готовы переехать в этот регион, предусмотрены планы поддержки: стартовое пособие с коэффициентом 1,3, расширение стартового пособия для опорных специалистов в начальной школе, льготное жилье и другие меры.

Кроме того, чиновники решили уже с нынешнего года расширить надзор над преподаванием языка и языком обучения на уровнях начального, общего и профессионального образования.