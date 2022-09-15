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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Что произошло за день: четверг, 15 сентября

Новые санкции США, добровольцы из Крыма и завершение карьеры Федерера

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кадыров попал под санкции Минфина США. Кроме того, ограничения вводятся против ряда научно-исследовательских центров, а также уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, помощника президента Максима Орешкина, бывшего и нынешнего глав НРД и гендиректора НСПК.

- Глава Крыма сообщил о формировании батальонов добровольцев для участия в СВО. Сергей Аксенов поддержал инициативу Рамзана Кадырова.

- Президент Финляндии допустил визовые ограничения в отношении россиян, владеющих в стране недвижимостью.

- Верховный суд прекратил работу сайта "Новой газеты". Решение пока не вступило в силу и будет обжаловано.

- В МИД РФ предостерегли США от поставок Украине дальнобойных ракет. Пo данным CNN, Вашингтон пока не намерен передавать Киеву баллистические ракеты ATACMS, которые имеют дальность полета до 300 км.

- Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса, пишет Financial Times. Американские производители предупреждают, что не смогут увеличить добычу в достаточном объеме. Между тем в "Газпроме" констатируют, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро, как российская компания.

- Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Швейцарский теннисист объявил, что в сентябре поставит точку в выступлениях в профессиональном спорте.

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