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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин призвал президентов Киргизии и Таджикистана не допустить эскалации конфликта

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикской границе обсуждена в ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, сообщили в воскресенье в пресс-службе президента РФ.

"Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов, добавили в пресс-службе.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 36 человек, 134 получили ранения. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

Накануне сообщалось, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня.

В Киргизии объявили 19 сентября Днем траура.

Владимир Путин Садыр Жапаров Эмомали Рахмон Киргизия Таджикистан
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