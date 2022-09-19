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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

В России за сутки коронавирусом заболели 49,5 тыс. человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил почти 49,5 тысячи случаев, что на 7 тысяч случаев меньше, чем днем ранее, скончался 91 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 054 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрирован 56 751 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 7 263. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 91 человек, накануне сообщалось о 101 умершем.

"Выздоровели за сутки 38 595 человек, или на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 488 583 случая заражения коронавирусной инфекцией, 386 136 умерших и 19 425 631 выздоровевший.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о замедлении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ, "эпидситуация уходит из столичных регионов". Также она заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве, Петербурге и Подмосковье пройден.

Хроника 09 января 2020 года – 19 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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