Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 612 млн
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 611 млн 702 тыс. 686, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 525 тыс. 786 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|Число случаев COVID-19
|Число умерших пациентов
|США
|95 млн 653 тыс. 526
|1 млн 53 тыс. 412
|Индия
|44 млн 534 тыс. 188
|528 337
|Франция
|35 млн 76 тыс. 991
|155 712
|Бразилия
|34 млн 568 тыс. 833
|685 203
|Германия
|32 млн 680 тыс. 356
|148 933
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 837,2. США на 1 млн жителей скончались 3 222 человека, в Индии 376, Бразилии - 3 183, Франции - 2 358, Германии - 1 775.