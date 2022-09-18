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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Число случаев COVID-19 в мире приблизилось к 612 млн

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 611 млн 702 тыс. 686, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 525 тыс. 786 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Число случаев COVID-19 Число умерших пациентов
США 95 млн 653 тыс. 526 1 млн 53 тыс. 412
Индия 44 млн 534 тыс. 188 528 337
Франция 35 млн 76 тыс. 991 155 712
Бразилия 34 млн 568 тыс. 833 685 203
Германия 32 млн 680 тыс. 356 148 933

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 837,2. США на 1 млн жителей скончались 3 222 человека, в Индии 376, Бразилии - 3 183, Франции - 2 358, Германии - 1 775.

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