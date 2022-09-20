Президент РФ счел необходимым полное импортозамещение в оборонно-промышленной сфере

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе должно быть реализовано на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными комплектующими, деталями, узлами и материалами", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК во вторник.

Как подчеркнул глава государства, "сфера ОПК - это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы".

"Где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно, на самом деле, нам стопроцентного импортозамещения, а здесь - нужно", - добавил он.

Для этого, по его словам, "необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства".