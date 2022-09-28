Глава Минэкономразвития сообщил о подготовке властей к долгосрочным санкциям

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Санкции против России будут долгосрочными, правительство сохранит антикризисную повестку и сконцентрируется на среднесрочных задачах адаптации экономики, заявил на правительственном часе в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он отметил, что "нижняя точка спада экономики РФ будет пройдена в 4 квартале этого года".

"По итогам 2022 года ВВП сократится на 2,9%. Инвестиции, после умеренного спада во втором полугодии, покажут снижение в пределах 2%. Замедлится инфляция: после пикового значения в 17,8% в апреле и 13,9% на сегодня - до 12,4% в конце года", - напомнил он прогноз министерства.

"Мы исходим из того, что санкции будут иметь долгосрочный характер. Поэтому не сворачивая антикризисную повестку, переходим к системным среднесрочным задачам адаптации экономики. Для этого одни программы в рамках плана (первоочередных действий - ИФ), которые уже выполнили свои задачи, - завершаем. Другие - продлеваем, третьи - делаем частью системной работы", - продолжил министр.

В частности, он отметил, что основной фокус властей сейчас - на развитии собственного производства.

"Для этого важны промежуточный и инвестиционный импорт. Для дальнейшего их восстановления продолжат действовать ускоренные таможенные процедуры, отсрочки по уплате таможенных пошлин, механизм инвестиционной льготы", - заявил Решетников.

"Еще одна мера, которую высоко оценил бизнес - мораторий на проверки. С марта по сентябрь проверок прошло почти в 3,5 раза меньше, чем за тот же период в прошлом году. Впервые профилактических визитов стало больше, чем проверок. Будем дальше снижать избыточный контроль. Уже за счет развития риск-ориентированного подхода - когда частота контроля напрямую зависит от уровня риска объекта", - сказал лг.

В развитие такого подхода, по его словам, Минэкономразвития внесло в правительство постановление - "сейчас контрольные органы в планы проверок будут включать только те объекты, работа которых связана с высокими и чрезвычайно высокими рисками".

Решетников также заявил, что параллельно с решением антикризисных задач правительство занималось разработкой стратегических приоритетов.

"Прошла серия отраслевых стратегических сессий под руководством председателя правительства. На их основе был подготовлен сценарий ускоренной адаптации экономики. Он предполагает, что экономика преодолеет спад в 2024 году и далее возобновится экономический рост за счет внутреннего спроса - потребительского и инвестиционного", - сказал он.