Лавров положительно оценил инициативы о референдумах в ЛДНР, Херсонщине и Запорожье

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что инициатива о проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области о вхождении в состав России говорит о желании проживающих на этих территориях народов самостоятельно решать свою судьбу.

"Мы с самого начала специальной военной операции, да, в общем-то, и в предшествовавший ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий", - приводятся высказывания Лаврова в телеграм-канале автора программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

"И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы", - заявил глава МИД РФ.