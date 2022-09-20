Власти Херсонской области приняли решение провести референдум о вхождении в состав РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

"Администрация Херсонской области приняла решение подготовить и провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что наше обращение - после того как пройдет референдум и объявят результаты, - будет тем документом, который предопределит будущее Херсонской области", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Сальдо отметил, что после референдума намерен обратиться к президенту России. "По результатам референдума я лично обращусь к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы как можно скорее он юридически был утвержден. Уверен, эта процедура не займет много времени", - добавил он.

Ранее во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе военно-гражданской администрации региона с инициативой о немедленном проведении референдума о вхождении области в состав России. Члены Общественного совета уверены, что инициатива о проведении референдума будет поддержана жителями Херсонской области, а вхождение в состав России "обезопасит территорию области".

Накануне Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам о незамедлительном проведении референдумов.

Власти Херсонской области в июле создали избирательную комиссию для проведения голосования о вхождении в состав РФ, идет подготовка к референдуму.

7 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что считает правильным провести голосование о присоединении к России в Донбассе и на контролируемых территориях в День народного единства, 4 ноября.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.