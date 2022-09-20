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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Володин заявил о поддержке Россией референдумов в Донбассе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия поддержит решение территорий Донбасса, если на референдумах их население проголосует за вхождение в состав РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим, вы согласны с этим?" - сказал Володин на пленарном заседании Думы.

Эти слова были встречены аплодисментами депутатов.

"И они должны понимать сегодня, что мы ждем от них свободного волеизъявления", - добавил Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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