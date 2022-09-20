Сенатор Джабаров рассказал о порядке вхождения в состав РФ новых регионов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил о процедуре возможного принятия в состав РФ новых субъектов в случае, если об этом попросят ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов.

"Если они по результатам референдумов принимают решение обратиться (с предложением о принятии в состав России - ИФ) к РФ, то по процедуре президент страны уведомляет об этом Федеральное Собрание. Нижняя и верхняя палата (российского парламента - ИФ) рассматривают, после чего подписывается международный договор между каждым из этих субъектов и Российской Федерацией", - сказал Джабаров "Интерфаксу".

После этого, как следует из российского законодательства, договоры проверяются Конституционным судом РФ на соответствие Основному закону страны, а затем, в случае положительного решения КС, направляются в парламент для прохождения ратификации.

Также, согласно законодательству РФ, одновременно с международным договором в Государственную думу вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.

"Федеральное Собрание принимает закон, который отправляется на подпись президенту. Если он подписывает, с этого момента они становятся регионами России, и все это вносится поправками в Конституцию", - отметил Джабаров.

Референдумы о вхождении в состав России назначены в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 23-27 сентября.