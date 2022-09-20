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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Путин предложил создать единый госреестр исполнительного производства

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил создать единый госреестр в сфере исполнительного производства. Он выступил с этим предложением на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования Министерства юстиции.

"Это позволит судебным приставам действовать более оперативно, опираясь на информацию из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах", - сказал президент.

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