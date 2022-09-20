Общественность Запорожской области призвала провести референдум о присоединении к РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Представители общественности Запорожской области на съезде 20 сентября обратились к военно-гражданской администрации региона с призывом незамедлительно провести референдум о вхождении области в состав России.

"Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ", - говорится в обращении, которое принял съезд.

19 сентября с аналогичными призывами выступили общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик. Независимость ЛНР и ДНР Россия признала в конце февраля 2022 года. Руководство обеих республик еще в 2014 году после проведения референдумов о самоопределении собиралось попроситься в состав России.

Общественный совет Херсонской области 20 сентября обратился к военно-гражданской администрации с призывом "принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации". Глава ВГА Владимир Сальдо вскоре заявил, что такой референдум будет проведен.

В Херсонской и Запорожской областях заявления о подготовке к референдумам о независимости или о присоединении к России делались летом 2022 года. Одновременно с российскими сентябрьскими выборами эти голосования не провели. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 7 сентября высказал мнение, что голосование о присоединении к России правильно было бы провести в Донбассе и на освобожденных территориях в День народного единства 4 ноября.