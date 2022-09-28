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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

ВИЧ-инфицированные и состоящие на учете в психдиспансере не подлежат мобилизации в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские граждане, инфицированные ВИЧ, не подлежат частичной мобилизации, говорится в сообщении на портале "Объясняем.рф".

"Нет, ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат", - поясняется на портале.

Кроме того, мобилизации также не подлежат граждане РФ, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начались с этого же дня.

Владимир Путин
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