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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Дума призвала ГА ООН и парламенты мира осудить действия США и НАТО

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Европейскому парламенту, парламентам стран мира с выражением обеспокоенности в связи с происходящим на Украине и призвала их осудить действия США и НАТО.

"Депутаты Госдумы обращаются к Генеральной ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, способному унести тысячи жизней мирного населения, ставящего под угрозу мир и безопасность народов Европы", - говорится в обращении, которое зачитал на пленарном заседании глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Депутаты также отмечают, что "безответственные действия стран НАТО, осуществляющих массовые поставки на Украину летального оружия, и направляющих иностранных наемников, не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи".

Подготовить обращение с разъяснением позиции Москвы депутатам предложил спикер палаты Вячеслав Володин.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Госдума Украина НАТО США Леонид Слуцкий Генассамблея ООН Европарламент
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