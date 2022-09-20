Дума приняла закон об уголовной ответственности за срывы в гособоронзаказе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) РФ, который вводит уголовную ответственность за нарушение обязательств по гособоронзаказу (ГОЗ).

Поправки были спешно внесены в принятый в первом чтении законопроект, который всего лишь незначительно корректировал статью 80 УК РФ (замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания). Ко второму чтению в этот документ были добавлены четыре новых статьи УК РФ, предусматривающие введение уголовной ответственности за неисполнение обязательств по ГОЗ.

Согласно одной из новых норм, за нарушение условий госконтракта по ГОЗ или условий договора, заключенного в целях выполнения ГОЗ, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо только в виде штрафа в пределах 1-3 млн рублей. Такая же ответственность предусмотрена за отказ или уклонение от обязательного заключения контракта во исполнение ГОЗ (если подрядчик определен или является, например, единственным поставщиком), но если ранее за такое же нарушение накладывалось административное наказание.

Если подобные действия повлекли ущерб в размере не менее 5% от цены контракта или как минимум 5 млн рублей либо невыполнение задания по ГОЗ, то ответственность будет строже: срок от пяти до десяти лет.

Во всех случаях есть дополнительные санкции в виде лишения виновного на время права занимать определенные должности или вести ту или иную деятельность.